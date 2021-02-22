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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük’te organize suç örtüne operasyon : 29 gözaltı

Karabük’te organize suç örtüne operasyon : 29 gözaltı

Adliyeden detay

Güvenlik Önlemi Suç Örgütü Kurusıkı Tabanca Polis Ekipleri İstihbarat 

-önlemlerden detay
-şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-şüphelilerin araçlardan indirilmesi
-şüphelilerin yakınlarından detay
-polis ekiplerinden detay

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük'te aralarında komiser yardımcısının da bulunduğu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Kurtbeyler olarak bilinen Organize Suç Örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde teknik ve fiziki takip sonucu Karabük merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda aralarında kentte aktif olarak görev yapan komiser yardımcısının bulunduğu 32 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait ikamet, araç ve işyerlerinde Narkotik Dedektör Köpeği ile yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sallama tabir edilen kılıç, 1 adet kurusıkı tabanca, 176 adet tabanca fişeği, 156 adet tüfek fişeği, ağırlığı 1 gram gelen esrar maddesi, 10 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen hap, 1 adet teçhizat kemeri, 73 adet çek-senet ve 1 adet sahte KKTC Sürücü Belgesi ele geçirildi. “Yoğun güvenlik önleminde adliyeye getirildiler” Şüphelilerin yakınları adliye çevresinde kalabalık oluşturunca polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Şüphelilerden 9’u alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 20 şüpheli işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlı kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. (RB-OA
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