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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Karabük’te öğrenciler uzun zaman sonra okulla buluştu

Karabük’te öğrenciler uzun zaman sonra okulla buluştu

okul tabelasından detay

Toplantı Öğretmen Öğrenciler Kabine Toplantısı Yüz Yüze 

-öğrencilerden detay
-öğrencilere uyarı yapılırken detay
-istiklal marşı
-öğrencilerin okula girişi
-ilkokul öğrencilerinden detay
-istiklal marşı ve öğrencilerin okula girişi

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Korona virüsle mücadelede girilen yeni kontrollü normalleşme döneminin ardından orta riskli iller arasında yer alan Karabük’te yüz yüze eğitim başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Karabük’te de eğitim-öğretim yüz yüze başladı.
Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında 9 köy okulu ve anaokulları 18 Şubat 2021 tarihinde açılmasının ardından orta riskli iller arasında yer alan Karabük'te de genelinde korona virüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibari ile okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Çocuklarını okula getiren veliler okul bahçelerine girmesine izin verilmezken, öğrencilere sınıflara girmeden önce korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınıflara alındı. (RB-
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