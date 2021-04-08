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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karabük’te Nisan ayında kar yağışı

Karabük’te Nisan ayında kar yağışı

Beştepeler mevkiinden detay

Kar Yağışı Hayvan Sokak Hayvanları 

-Ahmetusta geçidi tabelasından detay
-araçlar ilerlerken detay
-kar yağışından detay
-sokak hayvanlarından detay

( KARABÜK -EK) KARABÜK

- Karabük’ün yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
1030 rakımlı Ahmet Usta geçidi nisan ayında etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü.Öte yandan İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolu kemikli rampalarında da kar yağışının şiddetini giderek artırdığı öğrenilirken kar yağışının yüksek kesimlerde yarın ve Cumartesi günü de etkili olacağı belirtildi.
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