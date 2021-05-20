Karabük'te kumar baskını: 8 kişiye 17 bin 888 TL ceza

-Şahısların indirilmesi



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 8 kişiye 17 bin 888 TL para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri 100. Yıl Mahallesi 1006 No'lu Sokak'ta bulunan bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Yapılan incelemelerin ardından daireye düzenlenen operasyonda 8 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Düzenlenen operasyonda bahse konu dairedeki kumar materyallerine ve 280 TL'ye el konuldu. Operasyon kapsamında 1 şahıs hakkında ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynarken suçüstü yakalanan 8 kişiye bin 336’şar TL olmak üzere toplamda 10 bin 688 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan 8 şahıs hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 900’er TL olmak üzere 7 bin 200 TL para cezası kesildi.

