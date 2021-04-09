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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Karabük'te kar yağışı ve buzlanmadan dolayı trafik durdu

Karabük'te kar yağışı ve buzlanmadan dolayı trafik durdu

Karlı yoldan görüntü

Karayolları Tonaj Kar Yağışı 

-araçlardan görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında kar yağışı ve buzlanmadan dolayı trafik kısa süreli durdu. Ağır tonajlı tırların kayması sonrası ve yolda yaşanan buzlanmadan dolayı uzun kuyrukların oluştuğu yolda karayollarının çalışması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D100 karayolu Kemikli rampaları mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan buzlanma ve kar yağışı sonrası ağır tonajlı araçlar yollarda kaldı. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda karayolları ekipleri çalışması sonrası trafik akışı yeniden başladı.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
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