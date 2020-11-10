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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Karabük'te inşaat işçileri siren sesini duyunca saygı duruşuna geçti

Karabük'te inşaat işçileri siren sesini duyunca saygı duruşuna geçti

- çelenk sunmadan detay

Saygı Duruşu Siyasi Parti Öğrenciler İnşaat İşçileri Irak 

-- saygı duruşundan detay
-- kent meydanından detay
-- saygı duruşu yapan vatandaşlardan detay
-- inşaat işçilerinden detay

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı anma programı kapsamında, Karabük'te Atatürk Anıt’ına Çelenk Sunma Töreni yapıldı. Kent meydanında düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, KBÜ Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.
Törende Karabük Valisi Fuat Gürel ile Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker'in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saat 09:05’te sirenlerin çalmaya başlaması ile  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Müteakiben İstiklal Marşı’nın okunması ile program sona erdi. Karabük Mahallesi'nde de inşaat işçileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalini anmak için saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla işlerini bırakarak ataya saygı duruşunda bulundu. Bartın'da da vatandaşlar Atatürk'ü andı. (FÜ-
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