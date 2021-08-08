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Karabük’te ekin tarlasında yangın çıktı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Karabük’te ekin tarlasında yangın çıktı

Karabük’te ekin tarlasında yangın çıktı

Vatandaşın cep telefonu görüntüsü

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--alevli görüntü

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın sonucunda 4 dekar alan zarar gördü. Olay ilçeye bağlı Karapınar köyünde meydana geldi. Tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve Safranbolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 dekar alan zarar görürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (RB-
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