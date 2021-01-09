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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karabük’te caminin muslukları çalındı

Karabük’te caminin muslukları çalındı

Camiden detay

İftira Polis İhlas Polis Merkezi Muhabir 

-cami tabelasından detay
-sökülen musluklardan detay
-Dernek başkanı ile röp.
-abdesthaneden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te bir caminin tuvalet ve abdesthanesindeki musluklar yerinden sökülüp çalındı.Olay, Kartaltepe Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi’nde meydana geldi. Cevizlidere Yukarı Mahalle Camii’nin tuvalet ve abdesthanesindeki su saati ile 4’ü batarya olmak üzere 12 musluk kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Hırsızlık olayı camiye abdest almak için gelen bir vatandaş tarafından fark edilirken durum polise bildirildi.
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı

muhabirine açıklamalarda bulunan Cevizlidere Yukarı Mahalle Camii Dernek Başkanı Mehmet Karan, Akşam ile yatsı arasında arkadaşın biri namaza gelirken bir şahsı görüyor. Cebin pense var. Ne yapıyorsun buralarda diye soruyor. Muhtemelen bizim şüphelendiğimiz şahıs o ama gözümüzle görmeyince bu konu hakkında da bir şey söylemek istemiyoruz. İftiraya geçer. O da yanlış olur” diye konuştu.
Olayın yatsı namazından sonra gerçekleştiğini ifade eden Karan, çalınan malzemelerle ilgili de şunları söyledi: “Çeşme bataryaları, Tuvalet muslukları, abdesthane muslukları, su saatini almış. Saati ne yapacak bilmiyorum. 4 tane batarya 8 tane de musluk var. Bunları sökmüş almış. Cuma namazı öncesi fark ettik. Benim haberim yoktu. Çünkü yatsıdan dolayı olduğu için olay. Sabah arkadaşın biri fark ediyor.”Karan, polis merkezine giderek durumu polise bildirdiklerini kaydetti.

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