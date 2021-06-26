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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karabük’te adayların YKS maratonu

Karabük’te adayların YKS maratonu

Üniversite girişi ve adayların gelmesi

Güvenlik Görevlisi Maraton Trafik Polisi Öğrenciler Servis Şoförü 

-Yaşanan yoğunluk
-Koşarak gelenler
-Servislere binen adaylar
-Koşanlar
-Çocuğuna su vermek için elinde poşetle koşan anne
-Polis otoları ile taşınan adaylar
-Son dakika koşarak gelen aday
-Kimliğini unutan öğrenci için servis şoförünün güvenlik noktasına gelip kimliği alması
-Kuran-ı Kerim okuyanlar

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük’te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi, bazıları ise trafik polisi aracıyla sınava yetiştirildi. Karabük Üniversitesi’nde, YKS’ye girecek bazı öğrenciler sınava dakikalar kala koşarak geldi. Kampüs girişinde bekleyen servis araçları ve belediyeye ait midibüslerle, geç kalan bazı öğrencilerde trafik polisi aracıyla sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Güvenlik noktasındaki kulübeye bıraktığı çantasında kimliğini unuttuğu için sınava alınmayan öğrencinin yardımına ise servis şoförü koştu. Servis şoförü güvenlik görevlisinden aldığı kimliği aracıyla öğrencinin gireceği sınav salonuna götürdü. Bir adayın annesi ise kızına su vermek için dakikalarca elindeki poşetle koşarak yetişmeye çalıştı. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise dua okuyarak çocuklarını bekledi. (YE-
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