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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Karabük’te 7 özel öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı

Karabük’te 7 özel öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı

Okuldan detay

Mesleki Eğitim Öğretmenler Mezuniyet Töreni Okul Müdürü Öğrenciler 

-mezuniyet töreninden detay
-öğrenci ile röportaj
-okul müdürünün konuşması
-pasta kesilmesi
-kep atılmasından detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te faaliyet gösteren Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu 2020-2021 yılı mezuniyet töreninde 7 engelli ve otistik öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli ve otistik öğrencilere yönelik öğretimin yanında mesleki eğitimin verildiği Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda mezuniyet töreni düzenlendi.
35 öğrencinin bulunduğu okulda 2020-2021 yılı mezuniyet yılında 7 öğrenci belgelerini alırken, çalan şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Aileler ve öğretmenlerin de öğrencilerin mutluluklarına şahit olduğu mezuniyet töreninin açılışında konuşan Okul Müdürü Adnan Çağlayan, “Bugün burada mezuniyet için buluştuk. 7 tane pırlanta gencimizi mezun edeceğiz ve onlardan ayrılacağız. Buraya ilk geldiğimde branşım olmamasına rağmen çok sevdim. Burada hizmet etmenin buradaki gençlerimize hizmet etmenin ne kadar önemli olduğunu, onların sevgisinin ve hareketlerinin ne kadar samimi olduklarını gördük. Onun için bu okulda olmaktan, bu öğrencilerin müdürlüğünü yapmaktan son derece mutluyum. Bütün çocuklarımıza gelecek hayatlarında sağlık, sıhhat ve mutluluk diliyorum. Umarım her şey istedikleri gibi olur” diye konuştu.
Mezun olan öğrencilerden Murat Yenikomşuoğlu ise mezun olup arkadaşlarından ayrılacağı için üzgün olduğunu dile getirdi. Konuşmanın ardından kesilen mezuniyet pastası ile birlikte öğrencilere belgeleri verilirken Engelli öğrencilere mezuniyet belgeleri verilirken, mezuniyetin sembolü olarak kep fırlatma da ihmal edilmedi.
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