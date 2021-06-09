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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük’te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Karabük’te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza yapan araçlardan görüntü

Jandarma Trafik Kazası Bild Zincirleme Kaza Ticari Araç 

-Ambulanstan ve içindeki yaralılardan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Kaza yapan araçlardan detaylar
-Polis araçlarından görüntü
-Detaylar

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük’te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu - Karabük Karayolu jandarma kavşağı ilerisinde meydana geldi. İddiaya göre Yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için bir araç aniden durdu. Bu sırada aynı istikametten seyreden D. E. idaresindeki BMW marka 34 DFD 849 plaka otomobilde yavaşlayınca arkasından gelen İ. G. idaresindeki Renault marka 06 FM 1710 plaka otomobil arkadan çarptı. Aynı istikametten gelen A.T. idaresindeki Citroen marka 78 SK 563 plaka hafif ticari araçta duramayınca önündeki araca çarpınca, ona da arkadan gelip duramayan sürücü R.K. idaresindeki Volkswagen marka 16 ECR 57 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucunda 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 16 ECR 57 plaka sayılı araçta yolcu olarak bulunan C.K. ve G.K. yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Trafik ekiplerinin çalışmaları sonucu kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldı. (YE-
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