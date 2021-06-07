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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük’te 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 yaralandı

Karabük’te 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 yaralandı

Kaza yerinde ve yerde yatan yaralı

İlk Müdahale Tahkikat Bild Zincirleme Kaza Yaralı Kadın 

-Olay yerinden görüntü
-Yerde yatan yaralı
-Kazanın şokunda olan anne ve çocuklarından görüntü
-Yaralı sürücünün sedyeye konulması ve ambulansa taşınması
-Kazayı anlatan yaralı kadından görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu - Karabük karayolu Bulak kavşağında meydana geldi. Safranbolu’dan Karabük’e seyir halinde olan Emrah Gülen idaresindeki 78 DE 834 Fiat marka otomobil önünde seyreden ve aniden sola dönüş yapan Ahmet Mürgen idaresindeki 23 LH 520 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca ardından 34 CMP 141 plakalı Dacia marka hafif ticari çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Gülen ile birlikte otomobilde bulunan eşi Hatice, çocukları Yusuf Asaf (6) ve Sümeyye Kübra (7) yaralandı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir doktor yerde yatan sürücü ile çocuklarına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, trafik ekipleri tahkikat başlattı. (YE-
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