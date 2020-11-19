KARABÜK - Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
- Olay yerinden görüntüler - Gözaltına alınan zanlının polis merkezine götürülmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görüntülerTartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te tartıştığı karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan O.T. (26) ile eşi D.T. (20) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine D.T, bıçakla kocasını sırtından yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan O.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü.
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