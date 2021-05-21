Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KARABÜK - Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

KARABÜK - Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

- Su kanalına devrilen otomobil - Polis ekipleri - Kaza yeriSu kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulduKARABÜK (AA) - Karabük 'te su kanalına devrilen aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.Muhammet Deniz (37) yönetimindeki 78 AC 365 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp demir korkulukları kırarak Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'ndeki su kanalına devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.Otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis Demir Korkuluk Korkuluk Su Kanalı Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement