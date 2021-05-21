KARABÜK - Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
- Su kanalına devrilen otomobil - Polis ekipleri - Kaza yeriSu kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulduKARABÜK (AA) - Karabük 'te su kanalına devrilen aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.Muhammet Deniz (37) yönetimindeki 78 AC 365 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp demir korkulukları kırarak Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'ndeki su kanalına devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.Otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım