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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KARABÜK - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza

KARABÜK - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza

- İki kişiye ceza uygulanması - Polis ekiplerinin denetimiKARABÜK (AA) - Karabük 'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye para cezası uygulandı.Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Karabük - Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında da denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

Polis Koronavirüs Para Cezası Bild Polis Ekipleri 

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