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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KARABÜK - Safranbolu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

KARABÜK - Safranbolu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Kısıtlama nedeniyle boş kalan Arnavut kaldırımlı Safranbolu sokakları - Karabük Karabük 'ün normal zamanda işlek yerlerinden Kemal Güneş, Menderes, Albay Karaoğlanoğlu ve Fevzi Fırat caddeleri ile Kent Meydanı sessizliğe büründü.UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.Kent giriş ve çıkışları ile bazı kavşaklarda oluşturulan denetim noktalarında polis, jandarma ve bekçiler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

Polis Jandarma Gesi Oğlan Kışla 

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