KARABÜK - Protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerden 'Çanakkale' klibi
KARABÜK - Protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerden "Çanakkale" klibi - Protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerden Çanakkale klibi Karabük 'te protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazilerden "Çanakkale" klibiKARABÜK (AA) - Karabük 'te protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı. Karabük Valisi Fuat Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ün de yer aldığı klipte, şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, şehit askerlerin aileleri ile gaziler, İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu.Valilik ve Safranbolu Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yayınlanan klip ilgi gördü.
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