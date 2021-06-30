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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARABÜK - Park halindeyken hareket eden kamyonet su kanalı korkuluklarında asılı kaldı

KARABÜK - Park halindeyken hareket eden kamyonet su kanalı korkuluklarında asılı kaldı

- Su kanalı korkuluklarında asılı kalan kamyonet Karabük 'te park halindeyken hareket eden kamyonet su kanalı korkuluklarında asılı kaldıKARABÜK (AA) - Karabük 'te park halindeyken fren arızası nedeniyle hareket ettiği belirtilen kamyonet su kanalı korkuluklarında asılı kaldı.Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi, Nilüfer Sokak'ta park halindeki 78 AAG 471 plakalı kamyonet, eğimli yolda bir anda hareket etmeye başladı.
Bir süre yokuş aşağı giden kamyonet, korkuluklara çaparak yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kanalında asılı kaldı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda araçta hasar oluştu.Fren arızası nedeniyle hareket ettiği ileri sürülen araç, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Polis Su Korkuluk Su Kanalı Polis Ekipleri 

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