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KARABÜK - Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
KARABÜK - Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı

KARABÜK - Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldı

- Olay yeri detayları (drone destekli) - Jandarma, AFAD ve UMKE'nin çalışmaları - Anne Ayush Dandal'ın konuşması Karabük 'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kız için arama başlatıldıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan yabancı uyruklu down sendromlu genç kız için arama çalışması başlatıldı.Sarıçiçek Dağı'nda bulunan bir ahırda çobanlık yapan ailesi ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu Emine Dandal (17) ortadan kaybolunca annesi Ayush Dandal, kızını aramaya başladı.
Anne Dandal, kızını bulamayınca, cep telefonu çekmediği için piknik yapan bir aileden yardım istedi.Telefon çeken bir noktadan jandarma, AFAD ve UMKE'ye haber verildi.
Dağa gelen ekipler, iz arama köpekleri ve drone kullanarak arama çalışması başlattı.Anne Ayush Dandal, gazetecilere, öğlen saatlerinde kızının "anne" diye bağırdığını duyduğunu, ancak ondan sonra kızını göremediğini anlattı.Kızının zor konuştuğunu ve birkaç kelime edebildiğini anlatan acılı anne, gözyaşları içinde kızının bulunmasını istedi.

Genç Kız Jandarma Ormanlı Cep Telefonu Göreme 

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