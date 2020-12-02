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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARABÜK - Mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

KARABÜK - Mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

- Yangından etkilenen mobilya atölyesinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin atölye içinde inceleme çalışmaları - Yangını söndürmek isterken kafasını çarpıp yaralanan iş yeri sahibi ayakta tedavi edildiKARABÜK (AA) - Karabük 'te mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Bağ - Essan Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan iş yeri sahibi Ramazan Karaman, kafasını çarparak yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın, hasara yol açtı.İş yeri sahibi, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

Sağlık Personeli Mobilya 

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