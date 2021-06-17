KARABÜK - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ziyaretlerde bulundu
- Bakan Selçuk'un Karabük Üniversitesi'nde karşılanması - Bakan Selçuk'un öğretmenlerle bir araya geldiği etkinlikten detaylar - Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için şarkı söylenmesi - Bakan Selçuk'un vatandaşlarla selamlaşması ve fotoğraf çektirmesi - Bakan Selçuk'un parti ve belediye ziyaretlerinden detaylar - Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle görüşen Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğinde müzik öğretmenlerinin Yalçın için seslendirdiği "Mağusa Limanı" şarkısını dinlediKARABÜK (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük 'teki ailesini ziyaret etti.Ailenin Safranbolu ilçesindeki evine giden Bakan Selçuk'u, baba Sadık Yalçın karşıladı.Bakan Selçuk, daha sonra Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı. Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu sınıf öğretmeni Halil Bulut ve öğrencilerin türkü söylediği programda, müzik öğretmenleri şehit öğretmen Yalçın için "Mağusa Limanı" şarkısı seslendirdi.Basına kapalı devam eden programda Bakan Selçuk, öğretmenlere hitap etti.Partisinin AK Parti Karabük İl Başkanlığına giden Bakan Selçuk, parti binasının bulunduğu Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşları selamladı, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'den çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, daha sonra Karabük Belediyesine geçti.Belediye binası önünde görev yapan polis memurlarıyla fotoğraf çektiren Bakan Selçuk'u, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve yardımcıları karşıladı.Makamda basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bakan Selçuk, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.Bakan Selçuk'a, ziyaretlerinde Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kaymakamlar ile kurum müdürleri eşlik etti.
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