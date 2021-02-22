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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük merkezli 8 ilde gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

Karabük merkezli 8 ilde gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

- Şüphelilerin Karabük İl Emniyet Müdürlüğünden çıkarılışı - Karabük Adliyesi önünde güvenlik önlemi alan polisler - Şüphelilerin yakınları - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildiKARABÜK (AA) - Karabük merkezli 8 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda aralarında görevdeki bir komiser yardımcısının da bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, vatandaşlara baskı ile cebir uygulayarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.Suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 32 kişiyi yakalamak için Karabük 'ün merkeze alındığı 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 2 sallama tabir edilen kılıç, bir kurusıkı tabanca, 176 tabanca fişeği, 156 tüfek fişeği, esrar, 73 çek ve senet ile bir sahte KKTC sürücü belgesi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi, 9'u ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin sorgusunun devam ettiği soruşturma kapsamında, 3 şüphelinin daha arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Sürücü Belgesi Suç Örgütü Operasyonu Güvenlik Önlemi Suç Örgütü Kurusıkı Tabanca 

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