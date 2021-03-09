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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KARABÜK - 'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı

KARABÜK - 'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı

KARABÜK - "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı - Led ekran detayları Karabük 'te "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldıKARABÜK (AA) - ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, Karabük 'te LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla kullanılan "Stop Erdoğan" ilanına Karabük 'ten de tepki geldi.AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'ün isteğiyle kentin bazı noktalarındaki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.
Başkan Altınöz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olduklarını belirtti.
Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenlerin Erdoğan'ı hedef aldığını vurgulayan Altınöz, kutlu yürüyüşlerinin devam edeceğini kaydetti.

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