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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KARABÜK - Kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

KARABÜK - Kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

- Aracın sağanakta ilerlemesi - Caddelerde oluşan su birikintileri - Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde su basan bir apartmanın bodrum katındaki 2 daire - Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin suyu tahliye etmeye çalışması Karabük 'te kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastıKARABÜK (AA) - Karabük 'te kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezi ve ilçelerde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.Rögarların taştığı bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Karabük Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde de bir apartmanın bodrum katındaki 2 daireyi su bastı.İhbar üzerine bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Su Bodrum Sağanak 

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