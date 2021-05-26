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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARABÜK - Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor

KARABÜK - Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor

- Kentin işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nde yürüyen yayalar - Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşireler (arşiv)KARABÜK (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid - 19 vaka sayısı verilerine göre, Karabük , Türkiye genelinde vaka sayısı en çok azalan illerin başında yer aldı.İlde geçen hafta her 100 bin kişide 134,23 olan vaka sayısı 73,48'e geriledi.Kentte alınan sıkı tedbirler ve yoğun denetimler, vaka sayılarının düşmesinde etkili oldu. Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid - 19'la mücadele eden sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.Kentin son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller arasında olduğunu anımsatan Gürel, "Aynı özveri ve kararlılıkla tedbirlere bugün olduğu gibi sıkı sıkıya uyarak daha güzel günler bizi bekliyor. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız." ifadesini kullandı.

Güvenlik Güçleri Sayılar Sağlık Çalışanları 

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