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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KARABÜK - Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda denetimler yapıldı

KARABÜK - Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda denetimler yapıldı

- Polis ekiplerinin halk otobüsü ve dolmuşları durdurması - Ekiplerin kimlik ve HES kodu denetimi yapması Karabük 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimlik ve HES kodu ile karantinada olması gereken kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezinde denetim yapan ekipler, durdurdukları araçlarda kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı.

Koronavirüs Karantina Halk Otobüsü 

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