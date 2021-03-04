KARABÜK - Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı
- Karabük Valisi Fuat Gürel'in iş yerlerinde tedbirlere denetim yapması - Karabük Valisi Fuat Gürel'in açıklamalarıKARABÜK - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması, hayata geçirildi. Karabük Valisi Fuat Gürel, Kemal Güneş ve Ankara Caddesi'ndeki iş yerlerinde tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol etti.Gürel, gazetecilere, Türkiye genelinde dinamik denetim sürecinin başladığını söyledi.
Karabük 'ün risk haritasında "orta riskli" kategoride yer aldığını belirten Gürel, "Mücadelemiz statümüzü korumak, yapabilirsek bir alt kademeye geçip oradaki risksiz iller arasına girmek. Şunu da görüyoruz ki son günlerde vaka sayılarında hafif bir yükselme var. Özellikle yeni açılan yeme içme yerlerindeki esnafın çok dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın da çok dikkatli olması gerekiyor. Kurallar belli." ifadelerini kullandı.Gürel, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunda sürecin olumlu şekilde ilerleyeceğine işaret ederek, "Dinamik denetim sürecinde bin kişilik bir ekiple sahadayız." dedi. Vatandaşların şehir dışına çok fazla seyahatlerini arzu etmediklerini vurgulayan Gürel, çok fazla hareketlilik aynı zamanda virüsün yayılmasına sebep olduğuna dikkati çekti. Karabük 'te bu haftaki vaka tablosunda artışın görülmesinin ardından herhangi bir tedbirin alınıp alınmayacağı sorulan Vali Gürel, şunları kaydetti:"İki haftada bir değerlendirmeler yapılacak. Rakamlarda bir yükselme olursa Sağlık Bakanlığımızın önerisi doğrultusunda değerlendirilecek. Mevcut statünün değişmesini arzu etmiyoruz. Bu konuda vatandaşımızın hassasiyetini bekliyoruz. Bir yerde yoğunluk olursa vaka sayısında artış olursa orayı karantinaya alacağız. Okul da olsa kapatacağız, bir apartmanda yoğunluk varsa kapatacağız ki diğer taraflara bulaşmasın. Bir kısım ikazlarımızı vatandaşlara yapacağız ama esnafımız kurallara uymada sorun yaşatıyor ve yaşıyorsa onlara bir kısım müeyyideler uygulayacağız ki diğer esnafımız ve öğrencilerimiz bundan etkilenmesin. Bunun için ilave bir kısıtlamaya gidilmeyecek ama iki hafta sonraki duruma bakacağız."Gürel, il genelinde 28 bini ilk doz, 7 bini ikinci doz olmak üzere yaklaşık 35 bin kişinin aşılandığını sözlerine ekledi.
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