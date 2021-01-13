- Karabük Keltepe Kayak Merkezi mevsimin ilk karı ile buluştu

-Karla kaplanan alanlardan görüntü

-Teleferiklerden görüntü

-Kar tapu oynayanlardan görüntü

-Coşkun Güven ile röp

-Tesislerden görüntü



( KARABÜK )- Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven:“ Kayak tesislerimiz 18 Ocak’tan itibaren tüm pistleri ile kayakçıların hizmetine girecek” KARABÜK



- Karabük’te sabah saatlerinden başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Türkiye’nin 53 Kayak merkezlerinden biri olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezinde beklenen kar yağmaya başladı.

Mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte pistler de kar tutmaya başlarken, yağışı duyan bazı vatandaşlar çocukları ile soluğu kayak merkezinde aldı. Pistlerde kayak yapacak kadar yeterli kar bulunmazken 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte pistler 18 Ocak itibari ile açılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Türkiye’de bütün bölgelerde kar yağışının bu sene mevsimsel olarak gecikmeli olarak geldiğini ve özlemle bugünü beklediklerini söyledi.



Keltepe Kayak Merkezi’nin bu yıl ilk kar yağışı ile tanıştığını ifade eden Güven, “ Dün itibari ile hiçbir şey yokken, bugün yılın ilk karı düştü. İnşallah önümüzdeki günlerde de devam edecek olan kar yağışı ile birlikte kayakçılarımızla hep birlikte yaşayacağız. Burası Türkiye’nin 53. Kayak merkezi. Geçen sene Ocak ayında açıldı ve bu sene ikinci sezonu yaşatacağız. Geçen seneki çalışma takvimindeki eksiklikleri bu yıl giderdik. 2 bin 500, 2 bin ve bin metre olmak üzere 3 pistimizi halkımızın kullanımına açacağız. Pandemi süreci bütün sektörleri etkilediği bu sektörü de etkiledi. Sokağa çıkma kısıtlamadan dolayı belki bu hafta sonu hizmet verilemeyebilir ama mekanik sistemimizi ve alt yapımızı 18 Ocak’tan itibaren vatandaşlarımızın kullanabileceği hale getirmiş olacağız. Yeterli kar yağışı olduğu zaman kar ezme makinesi ile pistlerimizi hazırlamış olacağız” dedi.

Güven, ayrıca, Keltepe Kayak merkezinde konaklama imkanının şuan olmadığını ancak bunla ilgili orta ve uzun vadede çalışmalarının olduğunu kaydederek, “ Dün turizm firmaları görüşmeler yaptık. Konaklama imkanını Safranbolu’da yaparak buraya rinklerle kayakçıları taşıyacağız. Önümüzde 3 haftalık sömestri tatilinde buranın daha çok hareketleneceğini düşünüyoruz. Tek beklediğimiz kar yağışıydı ve oda bugünden itibaren başladı.

Bundan sonrası hep birlikte hizmetlerimizi sunmaya başlayacağız” diye konuştu.

(YE-



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