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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KARABÜK - Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

KARABÜK - Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

- Kayak merkezinden görüntü - Kar yağışından görüntü - Yerdeki karlar Karabük 'teki Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründüKARABÜK (AA) - Karabük 'teki Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve yıl başında hizmete giren 2 bin rakımlı kayak merkezinin bulunduğu alanda etkili oldu. Yağış nedeniyle kayak merkezinin zirvesi beyaza bürünürken, araç ve ağaçların üzerinde kar birikti. Kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Sıcaklığın en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde gün içinde çok bulutlu hava bekleniyor.

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Kar Yağışı 

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