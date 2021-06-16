KARABÜK - Kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı
- Olay yerine gelen ambulans, AFAD, UMKE araçları - Olay yerindeki motosiklet - Drone ile kanyonun taranması - Ekiplerin arama yapması Karabük 'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan belediye işçisinin son görüldüğü Bulak Kanyonu'nda arama çalışması başlatıldı.Dün evinden ayrılan Safranbolu Belediyesinde görevli Mehmet Yağız Yıldırım'dan (30) haber alamayan yakınları, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yıldırım'ın en son Bulak Kanyonu'ndan sosyal medya hesabında video paylaştığını tespit etti.AFAD, UMKE ve jandarmanın katılımıyla kanyonda arama başlatan ekipler, Yıldırım'a ait motosiklet ile bazı özel eşyaları buldu.Drone kullanılan, eğitimli köpeklerin de destek verdiği arama çalışmaları devam ediyor.
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