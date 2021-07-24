KARABÜK - Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyor
- İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D - 100 kara yolunun Karabük kesiminde oluşan araç yoğunluğuKaradeniz illerinden İstanbul'a dönüşte yoğunluk yaşanıyorKARABÜK (AA) - Kurban Bayramı sonrası dönüş yoluna geçen sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D - 100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşturuyor.Tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları yerlere dönüş yolculuğu devam ediyor.Dönüş yolundaki sürücüler, D - 100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde yoğunluğa neden oluyor.Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyük şehirlere gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında trafik yavaş fakat akıcı seyrediyor.Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım