KARABÜK - Kar yağışı etkili oluyor

- Kar kürüme çalışması - Kar yağışı - Sokak hayvanlarının beslenmesi - Bir sürücünün zincir takması - Karabük - Bartın kara yolu 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi - Karabük Karabük 'te kar aralıklarla etkisini gösteriyor. Karabük - Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D - 100 kara yolunda sürücüler kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.Trafik ve Karayolları ekipleri, olası olumsuzluklara karşı Ahmetusta Geçidi ve D - 100 kara yolundaki önlemleri artırdı.İki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Kayak merkezine gidenler, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı. Karabük İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle merkezde 4, Eflani'de 35, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 9, Yenice'de 22 ve Safranbolu'da 10 olmak üzere 97 köyün yolunun ulaşıma kapandı.Ekiplerin, köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.
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