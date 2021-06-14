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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KARABÜK - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KARABÜK - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

- Kent Meydanı'nda düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Törendeki jandarma ekipleri - İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz'ın konuşması Karabük 'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yılmaz, Jandarma Teşkilatı'nın kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde, milletten aldığı destekle fedakarca görev yaptığını söyledi.

Törene, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve teşkilat mensupları katıldı.

Jandarma Akarca 

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