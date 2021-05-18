KARABÜK - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
- Konvoydan görüntü - Türk ve Filistin bayraklarıyla Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşların tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar atması - Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu'nun basın açıklaması - Dua edilmesiİsrail'in Mescid - i Aksa'ya saldırıları protesto edildiKARABÜK - Karabük 'te İsrail'in Mecsid - i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.Anadolu Gençlik Derneği organizasyonuyla Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, konvoy oluşturup İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.Türk ve Filistin bayraklarıyla Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.Grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, İsrail'in 1948 yılından beri Filistin'e saldırı düzenlediğini söyledi.
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