KARABÜK - İnşaatın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
- Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin görüntüsü - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Çocuğun düştüğü asansör boşluğuKARABÜK (AA) - Karabük 'te yapımı devam eden inşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.100. Yıl Mahallesi 1009. Cadde'de arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Ramazan Başkaya (10), yapımı devam eden inşaata saklandığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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