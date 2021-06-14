KARABÜK - İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

- Kazada yaralananlardan görüntü - Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması - Ambulansların hastaneye gitmesi - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Kazaya karışan otomobiller Karabük 'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Mustafa Taşdibi yönetimindeki 34 UM 8482 plakalı otomobil, Karabük - Ankara kara yolu Burunsuz köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek, Sevim Yılmaz idaresindeki 78 AAB 523 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine, olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Seher, Seda Nur ve Yusuf Taşdibi ile Ali ve Mert Yasin Yılmaz yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.
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