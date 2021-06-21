Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KARABÜK - Hastanede yangın tatbikatı yapıldı

KARABÜK - Hastanede yangın tatbikatı yapıldı

- Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesi - Tatbikat kapsamında yanan tüpün söndürülmesi - Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut ile röportajKARABÜK (AA) - Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerince yangın tatbikatı düzenlendi.
Hastane personeline deprem, yangın konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.
Daha sonra gerçekleştirilen tatbikatta olası bir yangında alınacak tedbirler ve yangına müdahale konusunda personeller bilgilendirildi.Tatbikatta mutfak tüpünün söndürülmesi ve alevlere ilk müdahale uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatın sonunda senaryo gereği yangın nedeniyle çatıda mahsur kalan 2 personel itfaiye tarafından kurtarıldı.Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut, Karabük Belediyesi itfaiyesi olarak hedeflerinin vatandaşlar yangına ilk müdahale hakkında bilinçlenmesi olduğunu söyledi.

Yangına ilk müdahalenin büyük felaketlerin önüne geçtiğini belirten Korkut, "Yangına ilk müdahalenin önemini gittiğimiz bütün kurumlarda anlatıyoruz. Vatandaşlara bir beceri kazandırmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz eğitimler ve yaptığımız tatbikatlar sonrasında Karabük 'te meydana gelen birkaç daire yangınına vatandaşların kendi müdahalesini ve müdahalede başarılı olduklarını da gördük. Bu tatbikatlarımızın amacına ulaştığını gösteriyor." diye konuştu.

İlk Müdahale Büyük Felaket Mutfak Tüpü Yangın Tatbikatı Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement