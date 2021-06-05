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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KARABÜK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj

KARABÜK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj

- Serebral palsi hastası Merve - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesajKARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabük 'te yaşayan ve kendisiyle görüşmek isteyen serebral palsi (beyin felci) hastası Merve Ergül'e videolu mesaj gönderdi.AK Parti İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün önce AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik tarafından ziyaret edilen 24 yaşındaki Ergül'ün kendisine olan sevgisini karşılıksız bırakmadı.Ergül ziyarette, Gençlik Kolları Başkanı Çelik'e çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini iletti.Zonguldak'a dün bir dizi açılışlar için gelen Erdoğan, Çelik aracılığıyla Merve'ye video mesaj gönderdi.Mesajında Merve Ergül'e ve ailesine selamlarını ileten Erdoğan, "Merve kızım, öncelikle Allah'tan şifalar diliyorum. Senin bu kadirşinas teşebbüsün için de sana şahsım ve ailem olarak çok teşekkür ediyorum. Rabb'imin Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine sana Rabb'imden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Serebral Palsi Hastası Irak 

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