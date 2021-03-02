Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KARABÜK - Bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

KARABÜK - Bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

- Karantinaya alınan apartman - Polis aracı Karabük 'te bir apartman Kovid - 19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.Valilikten yapılan açıklamada, Esentepe Mahallesi Şehit Ömer Bilal Akpınar Caddesi'ndeki Çetinkaya Apartmanı için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.Açıklamada, "Bahsi geçen apartmanda birden fazla pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren 10 gün karantina kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Apartmana giriş çıkışların sınırlandırıldığı aktarılan açıklamada, burada oturan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanlarının, karantina süresince izinli sayılacağı bildirildi.

Koronavirüs Karantina Bild Özel Sektör Kışla 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı