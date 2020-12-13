KARABÜK/BİLECİK/DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin
- UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinin boş kalan sokakları - Bilecik cadde ve meydanlarından görüntüler - Kentin en işlek cadde ve meydanlarından görüntüler - D - 100 kara yolundan görüntülerDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakinSAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde büyük oranda uyuldu.Ülke genelinde 11 Aralık saat 21.00'de başlayan ve yarın sabah 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve meydanlar boş kaldı.Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakimdi.Hafta sonları yoğunluk yaşanan Donatım Park da sessizliğe büründü.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. - Karabük Karabük 'te işlek cadde ve meydanlar kısıtlamanın ikinci gününde sessizliğe büründü.Kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdüren ekipler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı.UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinin sokakları da boş kaldı. - ZonguldakZonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı sessizliğe büründü.Kentte kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürdü. - KocaeliKocaeli'de normal zamanda kentin işlek güzergahlarından Yürüyüş Yolu, Alemdar ve Fethiye caddeleri, Cumhuriyet Parkı, kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.Görevliler ve kısıtlamadan muaf olanlar dışında dışarı çıkanların olmadığı kentte, önlem alan polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. - BartınBartın'da vatandaşların normal zamanda yoğunluk oluşturduğu Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı, Kemer ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.Bartın Belediyesi Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle belediye ve jandarma ekiplerince yaban ve sokak hayvanlarına yem bırakıldı.Bolu ve Düzce'de de hafta sonu kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
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