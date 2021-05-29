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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KARABÜK - Bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı

KARABÜK - Bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandı

- Olay yerinden görüntü - Polis ekiplerinden görüntü Karabük 'te bıçaklı ve silahlı kavgada iki kişi yaralandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla bir kişi de tüfekle yaralandı.İddiaya göre, Yeni Mahalle Anadolu Bulvarı'ndaki Özkardeşler Apartmanı önünde karşılaşan B.D, (20) ve H.D. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.H.D, yanında bulundurduğu bıçakla B.D'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırıdan kurtulan B.D. de apartmanın 4 katındaki evine çıkarak av tüfeği ile camdan ateş açtığı H.D'yi yaraladı.Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Hastaneye gitmek istemeyen yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Polis Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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