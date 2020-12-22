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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Karabük - Bartın Karayolunda kar yağışı

- Karabük - Bartın Karayolunda kar yağışı

Drone ile Beyaz örtüye bürünen ağaçlardan görüntü

Allah Sevindik Kar Yağışı 

-Doğadan drone ile genel ve detay görüntüler
-Ahmetusta geçidinden ve doğadan görüntü
-Emin Kaya ile röp
-Kadir avcı ile röp
-Detaylar

( KARABÜK - DRONE)- Karabük’te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar karın tadını çıkardı KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaza bürünürken, eşsiz manzarası drone ile görüntülendi. Safranbolu-Bartın Karayolu bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Bölgede sis de etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası vatandaşlar da araçlarıyla Ahmetusta Geçidi’ne gelerek fotoğraf çektirip karın tadını çıkardı. Eşsiz manzarasıyla etkileyen ormanlar drone ile görüntülendi. Eşi ile çocuğu ile birlikte kar yağdığını duyunca çıkıp geldiklerini söyleyen Emin Kaya, “ Virüsten dolayı evde durmaktan bunalmıştık. Manzara güzel. Karın keyfini yaşadık” dedi.
Bartın’a giden bir Kadir Avcı ise, Kar yağışı ile doğanın temizlendiğini ifade ederek, “ Ülkemizde kuraklık vardı. İnşallah kar yağışı ile bunun giderilmesini sağlar. Kar yağışı sonrası doğa da temizleniyor. Uzun süredir ilk defa gördük ve sevindik. Biz bu anın tadını yaşıyoruz” diye konuştu.
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