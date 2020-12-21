Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Karabük-Bartın Karayolu'nda kar yağışı başladı

- Karabük-Bartın Karayolu'nda kar yağışı başladı

Ahmet Usta geçidinden detay

Hava Sıcaklıkları Yağan Kar Yağışı Hayvan Sokak Hayvanları 

-kar yağışından detay
-fotoğraf çektiren vatandaşlardan detay
-vatandaş ile röp
-hayvanlara yem veren vatandaştan detay
-yüksek kesimlerden kar yağışı

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı başlarken, vatandaşlar yağan karın keyfini fotoğraf çekerek çıkardı. Safranbolu-Bartın Karayolu bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından gündüz saatlerinde kar yağışı başladı.
Sisin de etkili olduğu bölgede araçlarını yol kenarına çeken vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek kar yağışının keyfini çıkardı. Bartın ilinden Karabük’e gelen Erol Aydın ailesi ile birlikte dönüş sırasında sezonun ilk kar yağışına rastladığını belirterek, “Heyecanla durdum. Kardeşimle fotoğraflarımızı çektim. İnşallah Türkiye’nin her yerinde yağar” diye konuştu.
Bazı vatandaşlar da havanın soğuk olması nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı. (RB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement