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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
KARABÜK - Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

KARABÜK - Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

- Kaza yerinden görüntü - Bariyere saplanan otomobil - Otomobilin çekiciye yüklenmesi - Yoldan görüntü Karabük 'te bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te otomobilin bariyere saplanması sonucu sürücü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ahmet Ç. (36) yönetimindeki 01 GD 776 plakalı otomobil, Karabük - Ankara kara yolu Cemaller köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyere saplandı.Otomobilin motor kısmından giren bariyer, bagajdan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sıkıştığı yerden ekiplerce çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Ekiplerin uzun uğraşları sonucu saplandığı bariyerden çıkarılan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Polis Jandarma Direksiyon 

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