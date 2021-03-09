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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KARABÜK - Araç Çayı'na atılan kasalarca ölü hamsi çevre kirliliğine neden oldu

KARABÜK - Araç Çayı'na atılan kasalarca ölü hamsi çevre kirliliğine neden oldu

- Çay'daki balıklardan görüntülerKARABÜK (AA) - Karabük 'te çaya atıldığı belirlenen kasalarca ölü hamsinin toplanması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, kent merkezinden geçen Araç Çayı'nda çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, yetkililere bildirdi.Belediye, Çevre ve Şehircilik ile İl Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı ekipler, bölgede inceleme yaptı.Çalışmalarını tamamlayan ekipler, kimliği belirsiz kişilerce daha önce dondurulan hamsilerin bozulduğu için çaya atıldığını tespit etti.Zabıta ekipleri, çevre kirliliğine neden olan ve toplanması için çalışma başlatılan balıkları atanların bulunması için çalışma yürütüyor.

Çevre Kirliliği Salar Bild Ölü Balık 

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