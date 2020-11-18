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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARABÜK - Ağaçta ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

KARABÜK - Ağaçta ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

- Güvercinin ayağına dolanan ipten kurtarılması - Güvercinin doğaya salınmasıAğaçta ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Yenice ilçesinde, ağaçta ayağına ip dolanan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan ağacın tepesinde ayağına ip dolanan güvercini gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları ağacın tepesinde asılı kalan kuşu kurtardı.Güvercin, ayağına dolanan ipten kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

İtfaiye Aracı Bild 

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