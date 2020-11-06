Karabet Geçidi beyaza büründü

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( VAN ) VAN



- Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri sabahın erken saatlerinde yolu kardan temizlerken, zaman zaman etkili olan sis ve tipi sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağış sonrası karla kaplanan zirveler güzel görüntüler oluşturdu.



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