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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karabağ hasretini türkülere döken Azerin'den duygulandıran sözler: - 'Her söylediğimde Çırpınırdı Karadeniz’i hep Karabağ’ı gördüm'

Karabağ hasretini türkülere döken Azerin'den duygulandıran sözler: - 'Her söylediğimde Çırpınırdı Karadeniz’i hep Karabağ’ı gördüm'

-Azerin ile röportaj

Kutlay Şehit Dera Allah 

--Konser görüntüleri
--Konseri izleyenlerden görüntüler

( KOCAELİ ) Karabağ hasretini türkülere döken Azerin'den duygulandıran sözler:- "Her söylediğimde Çırpınırdı Karadeniz’i hep Karabağ’ı gördüm"- "Çok yakın zamanda orada konserimizde olacak. Çırpınırdı Karadeniz orada seslenecek Allah’ın izni ile" KOCAELİ

- “Tek Millet İki Devlet” Kardeşlik Konseri kapsamında Kocaeli'de 'Çırpınırdı Karadeniz' adlı eserini seslendiren Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, eserini her söylediğinde Karabağ'ı gördüğünü dile getirdi. Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği “Tek Millet İki Devlet” Kardeşlik Konseri kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Tek Millet İki Devlet anlayışının hissedildiği konserde, konser alanı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Azerin, Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasından dolayı yaşadığı sevinci, konsere katılan Kocaeli halkı ile yaşadı. Konserde ‘Çırpınırdı Karadeniz’ ve ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkılarını seslendiren Azerin'e vatandaşlar da hep birlikte eşlik etti. “Karabağ’ımızın yeniden yurt oluşunun ve Azerbaycan Ordusu’nun zaferini kutlayacağız” Konserde Karabağ zaferini duygu dolu sözlerle anlatan ve 'Bu bizim zafer konserimizdir' diyen Azerin, “Şükür Allah’a çok iyi. Bu bizim zafer konserimizdir. Ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, Haydar Aliyev adına fedarasyona teşekkür ediyorum. Böyle bir konser düzenlemelerinden dolayı. Bir daha ve bir daha bugün bu akşam burada Azerbaycan’la Türkiye’nin kardeşliğini ve elbette ki bizim haklı davamızda adaletli davamızda, Karabağ’ımızın yeniden yurt oluşunun ve Azerbaycan Ordusu’nun zaferini kutlayacağız” dedi.
"Her söylediğimde Karabağ'ı gördüm" Çırpınırdı Karadeniz’i her söylediğinde Karabağ’ı gördüğünü dile getiren Azerin, “Şimdi bu benim hep arzum oldu. Her söylediğimde Çırpınırdı Karadeniz’i hep orayı, Karabağ’ı gördüm. Orada ifa etmemi gördüm. Şükürler olsun ki Allahu Teala bugünleri nasip etti görmeyi. Çünkü biz Karabağ’ın işgalini de yaşadık. Şimdi de zaferini kutluyoruz. Şükürler olsun Allah’a, çok yakın zamanda düşünüyorum. Şimdi Karabağ işgalden kurtuldu. Şuşamız göz bebeğimiz olan, Karabağ’ın kalbi olan Şuşa işgalden kurtarıldı ama hala orada işler var. Devletimizin orada işleri olacak. Ordumuzun orada temizleme işleri olacak. Tabi bunların hepsi bitince ümit ediyorum ki çok yakın zamanda orada konserimizde olacak. Çırpınırdı Karadeniz orada seslenecek Allah’ın izni ile. Bu yolda da bütün savaşlar itgilerle kazanılır. Bizim şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize Allahu Teala şifa bahşeylesin İnşallah. Elbette ki Azerbaycan Ordusu’nun, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin nezdinde Türk Turan Ordusu her daim muzaffer olsun İnşallah” diye konuştu.
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