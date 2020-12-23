Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Kara saplanan kamyon kurtarıldı

- Kara saplanan kamyon kurtarıldı

Kamyonun kurtarılışından görüntü

İş Makinesi Köy Yolları Kar Yağışı 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Pervari ilçe kırsalında köy yollarında çalışma yürüten kamyon kara saplandı. Kamyon, iş makinesine halat bağlanarak kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında Karayolları 94. Şube Şefliğine ait ekiplerce başlatılan yol açma çalışması esnasında yol kenarında kara saplanan kamyon, bölgede çalışma yapan iş makinesi tarafından halat bağlanarak sıkıştığı yerden kurtarıldı. Karayolları ekiplerinin, bölgede yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi. (SD-YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement