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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kara kışa rağmen ovayı terk etmeyen leylek şaşırttı

Kara kışa rağmen ovayı terk etmeyen leylek şaşırttı

Genel görüntü

Kış Mevsimi Kar Yağışı 

-Leylekten görüntü
-Durduğu yerden görüntü
-Ova'dan görüntü
-Leylek'ten farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesini kar yağışı ve olumsuz havaya rağmen terk etmeyen leylek görenleri şaşırtıyor. Her sene olduğu gibi yaz aylarında ilçeye göç yoluyla gelen kuş türlerine Nehil Sazlığı ev sahipliği yapıyor. Göç yoluyla ilçeye sürü halinde gelen leylek ise kış mevsimine yakın tekrar sıcak bölgelere göç ediyor. Yaşanan göçe rağmen bir leyleğin kara kışa rağmen ovada kalması görenleri şaşırttı. Ovadan göç ekmeyen leylek ise vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
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